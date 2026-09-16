Panmure Liberum confirme son conseil sur Babcock, le titre grimpe

L'analyste reste à l'achat sur le titre Babcock, avec un objectif de cours à 12 mois inchangé de 1 126 pence et une cible à trois ans maintenue à 1 395 pence. Selon le courtier, le groupe pourrait profiter d'une hausse des dépenses britanniques dans le nucléaire, ce qui semble porter le titre : à mi-séance Babcock progressait de 2,6% à Londres.

Panmure Liberum et son partenaire Agency Partners jugent la transition à la direction générale entre David Lockwood et Harry Holt comme "rassurante". En effet, la promotion d'un candidat interne, ainsi que le maintien de David Mellors au poste de directeur financier, limitent selon eux le risque de voir le groupe lancer une vaste revue stratégique à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le 19 novembre.

Les analystes estiment surtout que Babcock pourrait profiter d'une hausse des dépenses britanniques dans le nucléaire. Le programme Royal Oak prévoit 26 MdsGBP d'investissements sur dix ans pour moderniser les infrastructures navales critiques, un secteur auquel le groupe est particulièrement exposé grâce à ses activités de soutien à la flotte britannique de sous-marins nucléaires.

Selon le bureau d'analystes, Babcock aurait ainsi davantage à gagner d'une augmentation des dépenses dans le nucléaire qu'à perdre des économies prévues dans ses activités terrestres. Le broker estime par ailleurs que les récentes déclarations du groupe laissent entrevoir une finalisation prochaine du nouvel accord de soutien naval "Gateway".