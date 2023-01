Panelys choisit The Blockchain Group pour sécuriser et tracer ses échanges monétaires

Panelys, la société en vogue en Afrique et spécialisée dans les services financiers digitaux, répond aux besoins de traçabilité des échanges monétaires de mobile en mobile sur l’application Push grâce à l’offre Metadev3 de The Blockchain Group.



“L’intégration de la blockchain dans Push répond parfaitement aux problématiques de traçabilité”, explique Xavier Latil, CEO et fondateur de The Blockchain Group. “Cette collaboration avec Panelys nous permet également d’amener notre expertise dans une entreprise socialement engagée.”



“Dans le cadre du développement de nos activités en Afrique visant à digitaliser les échanges monétaires, Panelys a choisi The Blockchain Group et les équipes Metadev3 pour leur expertise 360° sur la technologie blockchain, notamment au service de la traçabilité.” souligne Selma OUIGUINI, Présidente et PDG de Panelys. “Nous entendons devenir un acteur clé de l’inclusion financière et faire de “Push by Panelys”, une solution impactante pour plus d’un million de ménages.“