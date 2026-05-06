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Pandora brille en Bourse après des trimestriels bien meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 11:52

Le joaillier et détaillant danois Pandora bondit ce mercredi à la Bourse de Copenhague dans le sillage de la présentation de résultats de premier trimestre largement supérieurs aux attentes. Ces chiffres se sont accompagnés d'une confirmation de ses prévisions pour l'exercice 2026.

Le résultat brut d'exploitation (Ebit) a reculé à 1,487 milliard de couronnes (199 millions d'euros), contre 1,641 milliard un an plus tôt, mais ressort bien au-dessus de la prévision moyenne des analystes qui s'était établie à 1,267 milliard.

Quoiqu'en repli à 20,9%, contre 22,3% au premier trimestre 2025, la marge opérationnelle dépasse aussi le consensus, qui s'était fixé à 18%.

Le chiffre d'affaires a reculé à 7,11 milliards de couronnes, contre 7,35 milliards un an auparavant, mais la croissance organique se révèle très supérieure aux attentes, à 2% contre un consensus qui anticipait une contraction de 1%.

"C'est bien meilleur que prévu mais surtout, cette dynamique favorable semble sur le point de se prolonger à court terme", se félicitent les analystes de Jefferies.

Pour le deuxième trimestre, Pandora dit prévoir une croissance organique autour de l'équilibre.

Eclat retrouvé au niveau de la marge

S'agissant de l'ensemble de l'exercice 2026, l'activité est toujours attendue dans un intervalle allant d'un repli de 1% à une hausse de 2% en données organiques, assortie d'une marge de l'ordre de 21% à 22%.

Le groupe, qui compte environ 7 000 boutiques réparties dans une centaine de pays, utilise uniquement de l'or et de l'argent recyclés pour la fabrication de ses produits. L'envolée des prix des matières premières consécutive au conflit en Iran l'a cependant poussé à utiliser davantage de platine, un choix salué par les investisseurs.

Suite à cette publication, l'action grimpait de 11% mercredi sur le marché Nasdaq Nordic, dans de gros volumes de près de 300 000 pièces, signant ainsi la troisième meilleure performance de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.

Le titre perd encore 22% depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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