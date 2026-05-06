Pandora brille en Bourse après des trimestriels bien meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 11:52
Le résultat brut d'exploitation (Ebit) a reculé à 1,487 milliard de couronnes (199 millions d'euros), contre 1,641 milliard un an plus tôt, mais ressort bien au-dessus de la prévision moyenne des analystes qui s'était établie à 1,267 milliard.
Quoiqu'en repli à 20,9%, contre 22,3% au premier trimestre 2025, la marge opérationnelle dépasse aussi le consensus, qui s'était fixé à 18%.
Le chiffre d'affaires a reculé à 7,11 milliards de couronnes, contre 7,35 milliards un an auparavant, mais la croissance organique se révèle très supérieure aux attentes, à 2% contre un consensus qui anticipait une contraction de 1%.
"C'est bien meilleur que prévu mais surtout, cette dynamique favorable semble sur le point de se prolonger à court terme", se félicitent les analystes de Jefferies.
Pour le deuxième trimestre, Pandora dit prévoir une croissance organique autour de l'équilibre.
Eclat retrouvé au niveau de la marge
S'agissant de l'ensemble de l'exercice 2026, l'activité est toujours attendue dans un intervalle allant d'un repli de 1% à une hausse de 2% en données organiques, assortie d'une marge de l'ordre de 21% à 22%.
Le groupe, qui compte environ 7 000 boutiques réparties dans une centaine de pays, utilise uniquement de l'or et de l'argent recyclés pour la fabrication de ses produits. L'envolée des prix des matières premières consécutive au conflit en Iran l'a cependant poussé à utiliser davantage de platine, un choix salué par les investisseurs.
Suite à cette publication, l'action grimpait de 11% mercredi sur le marché Nasdaq Nordic, dans de gros volumes de près de 300 000 pièces, signant ainsi la troisième meilleure performance de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.
Le titre perd encore 22% depuis le début de l'année.
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 6 mai - ** L'action de l'opérateur de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N recule ... Lire la suite
-
Guerre au Moyen-Orient : épargnée par la flambée de l'énergie, la Chine frappée par la hausse des matières premières
Les analystes préviennent que les répercussions sur les coûts se feront sentir pendant des mois. Avec un impact qui s'aggrave au fur et à mesure que le conflit s'éternise. La guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz ont paralysé l'approvisionnement ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,69% pour le Dow Jones .DJI , de 0,71% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,27% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite
-
L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir violé un cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Kiev en frappant le pays dans la nuit avec une centaine de drones, au lendemain de la mort de près de 30 civils dans des frappes russes. La Russie a ignoré l'appel de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer