Panasonic souhaite développer une batterie révolutionnaire pour véhicules électriques d'ici deux ans environ

La technologie sans anode pourrait augmenter la capacité des batteries des véhicules électriques

Augmentation potentielle de 90 miles de l'autonomie de la Tesla Model Y

Panasonic vise également à réduire la quantité de nickel nécessaire

Panasonic 6752.T a pour objectif de développer un nouveau type de batterie de plus grande capacité dans environ deux ans, ce qui pourrait permettre d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques, une avancée révolutionnaire pour le fournisseur Tesla TSLA.O .

L'entreprise japonaise travaille à l'élimination de l'anode dans les batteries au cours de la phase de fabrication afin d'augmenter la densité énergétique grâce à une technologie qui, selon elle, devrait permettre d'atteindre un "niveau de capacité de pointe" d'ici à la fin de 2027.

Si elle est réalisée, cette amélioration entraînerait une augmentation de 25 % de la capacité de la batterie, ce qui permettrait d'accroître l'autonomie du Model Y, le véhicule utilitaire sport le plus abordable de Tesla, de près de 90 miles (environ 145 km), à la taille actuelle du bloc-batterie, a déclaré Panasonic.

Panasonic pourrait également utiliser cette technologie pour fabriquer des versions plus légères - et potentiellement moins chères - des batteries en conservant l'autonomie actuelle et en réduisant la taille du bloc-batterie.

Un cadre de l'entreprise a informé les journalistes de l'existence de la technologie sans anode avant la présentation, jeudi, de Shoichiro Watanabe, le responsable de la technologie au sein de la branche batteries du groupe, Panasonic Energy.

Cette technologie est également recherchée par de nombreux producteurs mondiaux de batteries.

La conception proposée par Panasonic ne comporte pas d'anode au stade de la fabrication. Au lieu de cela, une anode en lithium métal est formée dans la batterie après la première charge. Cela permettrait de libérer de l'espace pour des matériaux cathodiques plus actifs - nickel, cobalt et aluminium - afin d'augmenter la capacité sans modifier le volume.

Panasonic a déclaré qu'elle visait également à réduire la proportion de nickel, qui est relativement plus chère.

Il n'était pas clair si la technologie aiderait Tesla à réduire les prix et Panasonic a refusé de discuter des spécificités des coûts de fabrication.

Reuters a rapporté ce mois-ci que la part de marché de Tesla aux États-Unis a chuté à son niveau le plus bas en près de huit ans en août, les acheteurs préférant les véhicules électriques d'un nombre croissant de rivaux à la gamme vieillissante proposée par l'entreprise d'Elon Musk.