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Panasonic prévoit de lancer la production de batteries pour centres de données aux États-Unis d'ici l'exercice 2028
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Panasonic Holdings 6752.T a annoncé lundi son intention de lancer la production en série de cellules de batterie destinées aux centres de données dans une usine située dans l'État américain du Kansas au cours de l'exercice 2028, qui s'achèvera en mars 2029.

Voici quelques détails:

* La société a déclaré qu'elle allouerait environ 350 milliards de yens (2,18 milliards de dollars) de son investissement de 500 milliards de yens précédemment annoncé dans les infrastructures d'IA pour les exercices 2026-2028 à sa division Énergie, qui approvisionne Tesla TSLA.O , et 150 milliards de yens à son segment Industrie.

* Panasonic Energy prévoit également de construire une troisième usine au Mexique, dont la production de masse est prévue pour l'exercice 2028.

* Kazuo Tadanobu, directeur général de Panasonic Energy, a déclaré que l'objectif de chiffre d'affaires de 950 milliards de yens de la division pour les systèmes de stockage d'énergie destinés aux centres de données au cours de l'exercice 2028 constituait un “engagement minimum”, ajoutant que l'entreprise viserait à porter son chiffre d'affaires à plus de 1 000 milliards de yens.

(1 $ = 160,1900 yens)

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