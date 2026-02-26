Palvella Therapeutics poursuit son ascension après une levée de fonds de 200 millions de dollars majorée

26 février -

** Les actions de Palvella Therapeutics PVLA.O ont augmenté de 9,6 % avant la cloche pour atteindre 140,96 $, un plus haut de trois ans, après la fixation du prix d'une offre secondaire élargie de 200 millions de dollars.

** Le spécialiste des maladies rares de la peau basé à Wayne, en Pennsylvanie, a vendu en fin de journée mercredi () 1,6 million d'actions à 125 $.

** Les actions de PVLA ont terminé en hausse de ~37% mardi après que sa thérapie, Qtorin rapamycin, pour traiter les malformations lymphatiques microkystiques a atteint l'objectif principal () dans une étude de stade avancé.

** Les actions ont encore augmenté de 6,8 % pour clôturer à 128,60 $ le mercredi, après que la société a lancé en fin de journée mardi () une offre d'actions de 150 millions de dollars.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir le développement de Qtorin rapamycin et de Qtorin pitavastatin pour le traitement de la porokératose actinique superficielle disséminée, une forme de porokératose causée par une croissance anormale des cellules de la peau (kératinisation) souvent déclenchée par les rayons UV du soleil, entre autres objectifs.

** TD Cowen, Cantor, Stifel, Mizuho, LifeSci Capital, Oppenheimer, Canaccord et H.C. Wainwright sont les teneurs de livre associés.

** PVLA a ~11,8 millions d'actions en circulation.

** Il y a un an, les actions de PVLA se négociaient autour de 19 $.

** Sur 16 analystes, 4 notent l'action "strong buy", 12 la notent "buy"; l'objectif de cours médian est de 210 $, en hausse par rapport aux 192,50 $ d'il y a un mois et aux 125 $ du 26 novembre, selon LSEG.