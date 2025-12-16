Palvella Therapeutics grimpe après que Truist a relevé son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Palvella Therapeutics PVLA.O augmentent de 6,14% à 94,45 $

** Truist augmente l'objectif de prix de 105 à 190 $, soit une hausse de 113,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Truist déclare qu'une petite étude de preuve de concept avec le gel Qtorin de la société a fourni un "de-risking" suffisant de l'opportunité chez les patients atteints de malformations veineuses cutanées, une maladie génétique rare de la peau causant un dysfonctionnement des veines

** La société de courtage indique que les résultats sous-estiment probablement l'effet maximal du traitement, étant donné que les améliorations s'accentuaient encore après 12 semaines

** 15 des 15 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée"; l'objectif de prix médian est de 190 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, PVLA a progressé de 641,5 % depuis le début de l'année