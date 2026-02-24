Palvella bondit après que le traitement d'une maladie rare a montré une amélioration dans une étude de stade avancé

24 février - ** Les actions du développeur de médicaments Palvella Therapeutics PVLA.O ont bondi de 28,1% à 112 dollars avant bourse

** La société déclare que son traitement topique expérimental pour les patients atteints d'un type de maladie rare de la peau et des tissus mous a atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé

** La société a testé sa thérapie expérimentale, Qtorin rapamycin, pour traiter les malformations lymphatiques microkystiques

** Les malformations lymphatiques microkystiques sont des maladies congénitales rares caractérisées par des groupes de petits kystes remplis de liquide dans le système lymphatique, entraînant souvent un gonflement et une gêne

** Le traitement a montré une amélioration statistiquement significative des symptômes sur l'échelle de 7 points après 24 semaines, avec un gain moyen de +2,13 points

** "Nous considérons le résultat d'aujourd'hui comme une victoire dans le meilleur des cas, et nous achèterions la force anticipée ce matin. Nous pensons que les actions de Palvella restent largement sous-évaluées par rapport à l'ensemble des opportunités du marché pour toutes les indications de Qtorin" - Oppenheimer

** Palvella prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché à la FDA américaine au second semestre 2026, en vue d'une approbation potentielle au premier semestre 2027

** L'action a baissé de 16,1 % depuis le début de l'année