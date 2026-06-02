Palo Alto revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande en matière de cybersécurité liée à l'IA ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PANW.O , la société Palo Alto Networks , a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, les entreprises ayant accru leurs dépenses en matière de produits de cybersécurité liés au cloud, à l'identité et à l'IA face à un environnement de menaces de plus en plus menaçant, ce qui a entraîné une hausse de 7,4% du cours de l'action en séance prolongée.

Voici quelques détails sur ces résultats:

* Palo Alto, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, prévoit un chiffre d'affaires compris entre 11,415 et 11,425 milliards de dollars pourl'exercice 2026, soit un chiffre supérieur à ses prévisions antérieures, qui s'échelonnaient entre 11,28 et 11,31 milliards de dollars.

* L'IA est devenue un moteur de croissance majeur pour l'entreprise, les cybermenaces basées sur l'IA, en augmentation, devant accélérer les dépenses des entreprises en matière de cybersécurité et renforcer la demande pour les fournisseurs de plateformes tels que Palo Alto Networks.

* La société fournit des solutions intégrées de sécurité pour les réseaux, le cloud, l'identité et l'IA.

* Palo Alto prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 3,77 et 3,79 dollars pour l'exercice 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 3,65 à 3,70 dollars.

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 31% pour atteindre 3 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.