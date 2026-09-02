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Palo Alto recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 10:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Le titre de Palo Alto Networks PANW.O recule de 1,6% à 356,21 dollars en pré-ouverture après que la société a dépassé les estimations pour le quatrième trimestre, a fourni de solides prévisions pour l'exercice 2027 et a annoncé une acquisition

** La société affiche un chiffre d’affaires de 3,41 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,02 dollar au quatrième trimestre, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes selon les données de LSEG; ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour l’exercice 2027 dépassent les attentes

** PANW acquiert Console, une plateforme native d’IA

** “La société continue d’afficher de bons résultats, et l’acquisition de Console devrait renforcer ses capacités en matière d’agents IA, alors que les entreprises adoptent des modes d’interaction plus naturels avec les données”, a déclaré Jamie Meyers, analyste senior chez Laffer Tengler Investments

** Le titre a bondi d’environ 96,6% depuis le début de l’année, dépassant largement la hausse de 12,3% de l’indice Nasdaq .IXIC

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 10:41:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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