Palo Alto recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 septembre - ** Le titre de Palo Alto Networks PANW.O recule de 1,6% à 356,21 dollars en pré-ouverture après que la société a dépassé les estimations pour le quatrième trimestre, a fourni de solides prévisions pour l'exercice 2027 et a annoncé une acquisition
** La société affiche un chiffre d’affaires de 3,41 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,02 dollar au quatrième trimestre, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes selon les données de LSEG; ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour l’exercice 2027 dépassent les attentes
** PANW acquiert Console, une plateforme native d’IA
** “La société continue d’afficher de bons résultats, et l’acquisition de Console devrait renforcer ses capacités en matière d’agents IA, alors que les entreprises adoptent des modes d’interaction plus naturels avec les données”, a déclaré Jamie Meyers, analyste senior chez Laffer Tengler Investments
** Le titre a bondi d’environ 96,6% depuis le début de l’année, dépassant largement la hausse de 12,3% de l’indice Nasdaq .IXIC
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