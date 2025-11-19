 Aller au contenu principal
Palo Alto rachète Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 2; modifie les mots-clés pour les clients des médias en remplaçant "PALO ALTO-CHRONOSPHERE/" par "CHRONOSPHERE-M&A/PALO ALTO")

Palo Alto PANW.O a déclaré mercredi qu'il allait acheter la société de gestion et de surveillance du cloud Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'IA.

Le montant sera payé en espèces et en actions de remplacement, a précisé Palo Alto. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.

Fusions / Acquisitions

