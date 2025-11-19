Palo Alto rachète Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Palo Alto PANW.O a déclaré mercredi qu'il allait acheter la société de gestion et de surveillance du cloud Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'IA.

Le montant sera payé en espèces et en actions de remplacement, a précisé Palo Alto. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.