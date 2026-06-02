Palo Alto Networks relève ses objectifs grâce à la demande en cybersécurité liée à l'IA

Palo Alto Networks a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, profitant du renforcement des besoins en cybersécurité face à la montée des risques liés à l'intelligence artificielle. L'annonce a été bien accueillie par les marchés, l'action progressant d'environ 10% après la clôture. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 0,85 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, contre des attentes respectives de 0,80 dollar et 2,94 milliards.

Les revenus ont progressé de 31% sur un an, soutenus notamment par les acquisitions de CyberArk et Chronosphere, qui ont contribué à hauteur de 388 millions de dollars. Malgré cette croissance, l'entreprise a affiché une perte nette de 177 millions de dollars, contre un bénéfice net de 262 millions un an plus tôt. Pour le trimestre en cours, Palo Alto Networks prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,36 milliards de dollars et relève sa prévision annuelle à 11,42-11,43 milliards, au-dessus des attentes du marché.

Selon le directeur général Nikesh Arora, les progrès récents des modèles d'intelligence artificielle avancés ont profondément transformé les enjeux de sécurité informatique et renforcé l'urgence des investissements dans ce domaine. Le groupe bénéficie ainsi du regain d'intérêt pour la cybersécurité, après une période où les investisseurs craignaient que l'IA ne fragilise certains éditeurs de logiciels. Palo Alto Networks participe également au programme "Project Glasswing" d'Anthropic, destiné à évaluer les risques cyber liés au modèle avancé Mythos.