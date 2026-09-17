Palo Alto Networks recule après que Bernstein a abaissé sa note à « en ligne avec le marché »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O recule d'environ 2 % à 366,59 dollars en pré-ouverture

** Bernstein abaisse sa recommandation sur le titre de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

** Il relève son objectif de cours de 253 $ à 351 $ après avoir augmenté le multiple de chiffre d’affaires de 14x à 21x

** L'analyste estime que PANW semble désormais correctement valorisé par rapport à son cadre d'évaluation sectoriel actualisé, avec un potentiel de hausse limité après la récente réévaluation du titre

** Ajoute que les facteurs favorables liés à la demande alimentée par l’IA et les contrats Flex contribuent à soutenir la croissance de la cybersécurité, mais prévient que les valorisations actuelles du secteur impliquent un degré d’accélération de la croissance qui pourrait s’avérer difficile à atteindre

** 44 des 56 maisons de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « plus haut », 11 « conserver » et une « vendre »; leur objectif de cours médian est de 410 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de près de 104 % depuis le début de l'année