Palo Alto Networks profite à plein de la ruée vers la cybersécurité liée à l'IA

Le spécialiste américain de la cybersécurité Palo Alto Networks a effacé son sursaut d'environ 5% dans les échanges post-market après avoir terminé son exercice 2026 sur des résultats supérieurs aux attentes et livré des perspectives encourageantes pour le nouvel exercice.

Au quatrième trimestre, clos le 31 juillet, le chiffre d'affaires de Palo Alto Networks a progressé de 34% sur un an à 3,41 MdsUSD, contre 3,35 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action (non-GAAP) a atteint 1,02 dollar, contre environ 0,98 dollar anticipé. Le résultat opérationnel ajusté a pour sa part augmenté de 32%, à un peu plus de 1 MdUSD, portant la marge correspondante à près de 30% et confirmant la capacité du groupe à préserver une rentabilité élevée malgré l'élargissement rapide de son périmètre.

Les indicateurs propres au spécialiste américain de la cybersécurité confirment surtout la vigueur commerciale de ses plateformes de nouvelle génération. Le NGS ARR, qui mesure les revenus annualisés récurrents de cette activité stratégique, a bondi de 63% à 9,1 MdsUSD, soit près d'un milliard de dollars supplémentaires sur le seul trimestre, tandis que les obligations de performance restantes, qui donnent une indication sur les revenus déjà contractés mais pas encore comptabilisés, ont progressé de 34% à 21,2 MdsUSD.

Cette dynamique intervient alors que l'essor de l'IA transforme rapidement le marché de la cybersécurité, en multipliant à la fois les nouveaux vecteurs d'attaque et les besoins de protection des entreprises. Palo Alto cherche à renforcer son positionnement sur ce segment, notamment avec l'acquisition récente de Console, une plateforme spécialisée dans les workflows agentiques, tandis que son directeur général Nikesh Arora estime que "l'IA place la cybersécurité au sommet des priorités des CIO" et vise désormais 20 MdsUSD de NGS ARR à l'horizon 2030.

Pour l'exercice 2027, le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 14,1 et 14,2 MdsUSD, soit une croissance de 23% à 24%. Le rythme devrait ainsi nettement se normaliser après l'accélération récente, qui était en partie soutenue par les acquisitions de CyberArk et Chronosphere, même si les objectifs communiqués restent supérieurs aux attentes du marché avant la publication.