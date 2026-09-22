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Palo Alto Networks lance une solution de cybersécurité avec Claude Mythos et GPT
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 15:58
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Palo Alto Networks annonce le lancement de Unit 42 Continuous Frontier AI Defense, un service de sécurité offensive reposant sur des agents d'IA, destiné aux entreprises souhaitant exploiter des modèles d'IA avancés à accès contrôlé, notamment Claude Mythos d'Anthropic et GPT d'OpenAI, pour se prémunir contre les cyberattaques.

"Les acteurs malveillants utilisent aujourd'hui l'IA pour détecter et exploiter des vulnérabilités, ce qui peut réduire de près de 97% le temps nécessaire pour mener certaines cyberattaques, le faisant passer de plusieurs semaines à quelques heures", souligne le spécialiste de la cybersécurité.

Pour aider les entreprises à faire face à cette accélération, Unit 42 propose désormais des tests offensifs continus destinés à identifier et à valider les vulnérabilités, à repérer les points d'exposition et les chemins d'attaque potentiels, puis à accélérer leur correction.

Le nouveau service repose sur une architecture propriétaire combinant plusieurs modèles d'IA spécialisés en cybersécurité avec les renseignements sur les menaces et l'expertise de Unit 42 en matière de sécurité offensive. L'objectif est d'assurer une gestion continue des risques et de réduire les angles morts en matière de sécurité.

Palo Alto Networks a développé et validé cette approche pendant six mois de tests internes et dans le cadre de plus de 100 missions réalisées par Unit 42 auprès de clients. Le groupe affirme avoir consacré 17 MUSD à la R&D et à l'optimisation de cette méthodologie.

Le groupe ajoute que Continuous Frontier AI Defense est disponible dans le monde entier sous la forme d'un abonnement annuel. Plusieurs formules sont proposées en fonction des modèles d'OpenAI, d'Anthropic et des modèles open source utilisés.

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