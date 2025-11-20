Palo Alto Networks en baisse après l'annonce de l'acquisition de Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Palo Alto Networks

PANW.O en baisse de 4,1 % à 191,77 $ en pré-marché

** La société va acquérir la société de gestion de nuages Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars

** L'opération vise à intégrer Chronosphere à la plateforme Cortex AgentiX pour améliorer la surveillance des performances et l'analyse des causes profondes basées sur l'IA

** Les revenus annuels récurrents de Chronosphere (ARR) s'élevaient à plus de 160 millions de dollars à la fin du mois de septembre; PANW paie près de 21 fois les revenus annuels récurrents

** L'annonce de l'acquisition avant la conclusion de l'accord de 25 milliards de dollars avec CyberArk

CYBG.F devrait peser sur les actions de PANW, selon Rudy Kessinger, analyste chez DA Davidson

** Parallèlement à l'accord, Palo Alto a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 26 à 10,50 à 10,54 milliards de dollars, contre 10,48 à 10,53 milliards de dollars précédemment; le BPA ajusté est désormais estimé entre 3,80 et 3,90 dollars, contre 3,75 à 3,85 dollars précédemment

** Pour le premier trimestre clos le 31 octobre, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,6 % pour atteindre 2,47 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux prévisions des analystes - données compilées par LSEG

** PANW a augmenté de 9,86% depuis le début de l'année, à la dernière clôture