Palo Alto Networks dépasse les prévisions de résultats trimestriels et acquiert la plateforme d'IA Console

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Palo Alto Networks PANW.O a dépassé mardi les prévisions de résultats pour le quatrième trimestre et a annoncé l'acquisition de Console, une plateforme native d'IA, affirmant que les progrès de l'intelligence artificielle font de la cybersécurité une priorité accrue pour les responsables informatiques des entreprises.

Voici plus de détails:

* Palo Alto Networks a annoncé avoir acquis Console, une plateforme native d’IA conçue pour aider les organisations à utiliser des analyses et des actions basées sur l’IA dans l’ensemble de leurs opérations.

* Le directeur général Nikesh Arora a déclaré que cette acquisition permettrait aux clients de « créer des flux de travail autonomes en langage naturel » capables de signaler et de résoudre automatiquement les problèmes.

* L’utilisation croissante de l’IA accroît les besoins en matière de cybersécurité, alors que les entreprises déploient l’IA à grande échelle et sont confrontées à de nouveaux risques de sécurité .

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 3,41 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 3,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 1,02 dollar, dépassant les estimations de 98 cents.

* La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 14,10 milliards et 14,20 milliards de dollars, supérieur à l’estimation des analystes de 13,79 milliards de dollars.

* Palo Alto Networks prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 4,16 et 4,19 dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations de 4,11 dollars.