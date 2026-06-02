Palo Alto en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** L'action de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O a progressé de 7,34% pour atteindre 319,20 $ en après-bourse
** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 à 3,77 $ à 3,79 $ par action, contre une fourchette précédente de 3,65 $ à 3,70 $
** Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 3,69 dollars par action
** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel total compris entre 11,42 et 11,43 milliards de dollars, contre une fourchette de 11,28 à 11,31 milliards de dollars précédemment annoncée
** La société affiche un bénéfice ajusté de 85 cents par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 80 cents par action
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 3 milliards de dollars, contre une estimation de 2,94 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, PANW affichait une hausse de 61,3% depuis le début de l'année
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