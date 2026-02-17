 Aller au contenu principal
Palo Alto chute ; les recettes trimestrielles tirées des abonnements sont inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O chutent de 5,2 % à 155,05 $ après la cloche

** PANW affiche des revenus d'abonnement et de support de 2,08 milliards de dollars au deuxième trimestre, légèrement inférieurs aux estimations des analystes de 2,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre s'élève à 2,59 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 2,58 milliards de dollars

** Prévisions de revenus totaux pour l'année fiscale 2026 de 11,28 à 11,31 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 10,55 milliards de dollars

** Prévisions de revenus totaux pour le troisième trimestre de 2,94 à 2,95 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 2,60 milliards de dollars

** PANW a chuté de 11 % jusqu'à présent en 2026

