Qui plus est le 13 septembre, la quatrième plus grande société productrice de palladium, qui possède 14 % du marché, a indiqué qu'elle prévoyait de restructurer ses opérations aux États-Unis en raison du contexte de prix bas, ce qui réduirait la production de métaux du groupe du platine d'environ 200 000 onces

UBS ajoute que la semaine dernière, le 11 septembre, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays devrait envisager de limiter les exportations d'uranium, de titane et de nickel en représailles aux sanctions occidentales. Le palladium n'a pas été directement mentionné, mais il s'agit d'un sous-produit de la production de nickel, ce qui fait que la perspective d'une baisse de l'offre russe de nickel aurait un impact indirect sur le palladium. La Russie représente environ 40 % de l'approvisionnement.

(AOF) - "Le palladium a été extrêmement volatil ces derniers jours, car les prix ont grimpé en flèche, portés par les risques d'approvisionnement". C’est ce qu’affirme UBS dans une récente note, soulignant que jusqu'à présent, cependant, la production n'a pas été perturbée. Le broker prévoit que les prix resteront volatils à court terme, et conserve sa vision négative à long terme sur ce métal, car il table sur une production automobile en recul cet année par rapport à 2023, alors que la substitution en cours des catalyseurs automobiles du palladium au platine continue de peser sur la demande.

Palladium: les prix devraient rester volatils à court terme et baissiers à long terme selon UBS

