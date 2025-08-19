Palihapitiya revient sur le marché des SPAC avec l'introduction en bourse d'American Exceptionalism

L'investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya, surnommé le "roi des SPAC" de Wall Street pour ses opérations en blanc très médiatisées, s'apprête à introduire en bourse sa dernière société d'acquisition à but spécifique, marquant ainsi son retour sur le marché après plusieurs années.

American Exceptionalism Acquisition Corp, présidée par Palihapitiya, sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AEXA", a-t-on appris lundi en fin de journée. La SPAC prévoit de lever 250 millions de dollars pour cibler des entreprises dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de la finance décentralisée et de la défense.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant aux entreprises une voie alternative vers le marché qui contourne le processus traditionnel d'introduction en bourse, plus long et plus coûteux.

Les opérations de SPAC ont atteint des niveaux record en 2020 et 2021, avant que l'activité ne ralentisse fortement au cours des années suivantes, en raison d'une surveillance réglementaire accrue et d'une désaffection des investisseurs pour ce véhicule autrefois très populaire.

Au plus fort de l'activité, plusieurs poids lourds de Wall Street, dont les investisseurs milliardaires Bill Ackman et Michael Klein, se sont joints à Palihapitiya pour parier sur les SPAC en tant que prochaine grande tendance du marché des cotations.

Malgré le soutien d'investisseurs de renom, de nombreuses SPAC n'ont pas réussi à s'assurer des cibles de fusion, tandis que d'autres ont conclu des opérations avec des rachats massifs ou ont vu leurs actions plonger après leurs débuts.

Mais Palihapitiya croit fermement en ce véhicule. "Lorsque j'ai levé mon premier SPAC en 2017, je voulais contribuer à corriger un équilibre de plus en plus instable entre les marchés privé et public", a-t-il déclaré dans une lettre adressée aux investisseurs.

"Bien que les SPAC ne soient pas la solution à tous les problèmes du processus d'introduction en bourse, je continue de croire qu'ils ont un rôle important à jouer dans la formation de capital - et surtout maintenant."

SoFi Technologies SOFI.O fait partie des paris les plus réussis de Palihapitiya , la banque à la consommation étant désormais valorisée à près de 29 milliards de dollars. En janvier 2021, elle a accepté de s'introduire en bourse dans le cadre d'une opération blanche évaluée à environ 8,65 milliards de dollars.