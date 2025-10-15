 Aller au contenu principal
Donald Trump reproche à l'Espagne ses dépenses militaires "trop faibles"
15/10/2025

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président américain Donald Trump lors du sommet de paix de Gaza à Charm el-Cheikh (Egypte), le 13 octobre 2025. ( POOL / YOAN VALAT )

Selon le Président américain, l'Espagne "devrait être punie" pour consacrer seulement 2% de son produit intérieur brut (PIB) à ses dépenses militaires. L'objectif dicté par l'Otan est de 5%.

"Je pensais les punir sur le plan commercial avec des droits de douane à cause de ce qu'ils ont fait", a déclaré le président américain à la Maison Blanche.

La semaine précédente, il avait estimé le pays mériterait d'être exclu de l'Otan.

L'Espagne alloue 2% de son PIB à la défense

Le gouvernement de gauche espagnol consacre 2% de son PIB à ses dépenses de défense, mais ne compte pas les porter à 5% - le nouvel objectif fixé par l'Otan depuis le dernier sommet de l'Alliance atlantique en juin à la Haye.

L'Espagne a estimé qu'elle n'était pas concernée par ce pourcentage. Madrid assure être capable d'atteindre les objectifs que l'Otan lui a assignés en limitant ses dépenses à 2% de son PIB.

Les Etats-Unis ont déjà visé par le passé des produits importants pour l'économie espagnole, comme les olives sous le premier mandat de Donald Trump.

  15 octobre 14:42

    le moteur de la croissance en Espagne comme au Portugal .. c est le fait qu ils ont quitté le marché européen de l electricité ... il n y a aucun secret ... il faut de l energie a bon marché pour avoir de la croissance .. indexer plus ou moins l electricité sur le prix du gaz ca detruit la France ... alors meme que l on produit de l electricité à bas cout grace au nucleaire ... On sait comment sauver la France ? ... le plus triste on ne le fera pas

