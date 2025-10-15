Orange et Bouygues grimpent après l'annonce d'une offre sur SFR (actualisé)

Les logos des sociétés Orange et Bouygues Telecom

Bouygues et Orange grimpent mercredi à la Bourse de Paris après que les opérateurs télécoms français ont dit avoir remis une offre pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, comprenant l'opérateur SFR, en dépit du rejet de leur proposition par le groupe fondé par l'homme d'affaires Patrick Drahi.

Vers 09h55 GMT, l'action Bouygues bondit de 8,1% après avoir gagné jusqu'à plus de 9,6% plus tôt en séance et figure parmi les meilleures perfomances du CAC 40, qui gagne 2,6% au même moment. Orange gagne 3,7% après avoir pris jusqu'à plus de 5%.

Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange ont annoncé mardi avoir remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France pour un montant total de 17 milliards d'euros.

L'offre vise notamment la plupart des actifs de l'opérateur SFR mais exclut les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre, Altice Technical Services et les activités du groupe Altice dans les départements et territoires d'outre-mer, ont déclaré les trois opérateurs dans un communiqué conjoint.

Cette offre a été "immédiatement rejetée", a fait savoir le PDG de SFR Arthur Dreyfuss dans un court message adressé aux salariés du groupe que Reuters a pu consulter.

Un rejet confirmé par la suite dans un communiqué par Bouygues, qui n'a pas fait d'autres commentaires.

"Nous pensons que l'impact global sur le marché français des télécommunications sera positif car la concurrence acharnée réduit la capacité d'accélérer le déploiement du réseau 5G dans toute la France", ont écrit les analystes d'ING dans une note publiée mercredi.

Dans cette note, ils estiment que le régulateur et Altice France s'accorderont probablement sur une transaction car le risque d'une deuxième restructuration financière du groupe fondé par Patrick Drahi "n'est pas une option favorable".

SPÉCULATIONS EN ITALIE

Après des mois de négociations avec ses créanciers, Altice France a annoncé en août la validation par le tribunal des activités économiques de Paris de sa procédure de sauvegarde accélérée prévoyant une restructuration de la lourde dette du groupe, une décision qui a soulevé des interrogations quant à l'avenir de la filiale SFR.

Le ministre français de l'Economie, Roland Lescure a déclaré mercredi à RTL que le gouvernement serait extrêmement vigilant au sujet de cette offre.

"Je vais être extrêmement vigilant sur cette opération (...) je vais être vigilant à deux choses, l'impact sur le prix des consommateurs et l'impact sur la qualité de service", a-t-il dit, soulignant qu'à l'heure actuelle, la France dispose des prix de téléphonie mobile et les abonnements "parmi les moins chers d'Europe".

L'offre suscite également des réactions ailleurs en Europe, notamment en Italie, où l'action Telecom Italia (TIM) a pris jusqu'à 5% dans la matinée, les analystes soulignant que l'opération renforce les espoirs de consolidation dans le secteur national des télécommunications.

"La nouvelle est positive (...) car elle initie un processus de consolidation parmi les opérateurs de télécommunications sur un marché européen qui pourrait servir de référence pour le marché italien", souligne le cabinet de conseil Equita.

De son côté, Banca Akros souligne que l'offre montre "la nécessité potentielle pour Iliad de monétiser ses actifs italiens afin de financer l'opération et pourrait inciter Iliad à redoubler d'efforts pour consolider également le marché italien".

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Gianluca Lo Nostro, Philippe Leroy Beaulieu et Alessandro Parodi, édité par Blandine Hénault)