Pale Fire Capital dépasse les 5% du capital d'Edenred
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 14:35

Pale Fire Capital Investicní Spolecnost AS, agissant pour le compte du fonds Pale Fire Capital Sicav AS, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 décembre, le seuil de 5% du capital d' Edenred , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société contrôlée par Pale Fire Capital SE a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 12 023 963 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,95% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

EDENRED
Euronext Paris
