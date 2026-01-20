Palantir signe un contrat de plusieurs centaines de millions avec HD Hyundai ; le directeur général est optimiste pour la Corée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Palantir étend ses activités dans l'industrie lourde avec HD Hyundai

*

Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars sur plusieurs années, selon une source

*

Le directeur général de Palantir, Alex Karp, "très optimiste" sur le marché sud-coréen

(Ajout de commentaires du directeur général sur le commerce et la portée de l'accord avec HD Hyundai) par Jeffrey Dastin

Les dirigeants de Palantir PLTR.O ont déclaré que la société technologique américaine avait conclu un accord pour vendre plus de logiciels à HD Hyundai 267250.KS , augmentant ainsi son travail dans l'industrie lourde en Corée du Sud.

L'accord représente des centaines de millions de dollars pour Palantir sur plusieurs années, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

Palantir a refusé de commenter les termes de l'accord.

Les entreprises ont organisé une cérémonie de signature dans les locaux que Palantir a aménagés pour la réunion annuelle du Forum économique mondial cette semaine dans la station suisse de Davos.

L'accord marque une expansion du travail que Palantir a commencé en 2021 avec HD Hyundai, l'un des plus grands constructeurs navals du monde.

HD Hyundai fabrique désormais des navires environ 30 % plus rapidement en utilisant le logiciel Palantir pour accélérer les opérations, ont déclaré les entreprises.

Le directeur général de Palantir, Alex Karp, a déclaré à Reuters lors d'une interview à Davos qu'il était "très optimiste" sur le marché coréen, qu'il a qualifié de "l'un des endroits les plus innovants, les plus intéressants et les plus artistiques au monde".

PALANTIR CONCLUT UN ACCORD AVEC HD HYUNDAI POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE

Le logiciel de Palantir permet aux clients de rassembler des sources de données disparates dans une plateforme unique et d'indiquer les mesures à prendre grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle.

Avec HD Hyundai, Palantir a signé un accord à l'échelle de l'entreprise, après avoir travaillé dans des domaines spécifiques tels que les équipements de construction et le pétrole.

La construction navale, généralement lente, est au cœur de l'engagement. Palantir a travaillé avec HD Hyundai pour gérer les données relatives aux matériaux, à la planification financière, aux machines et à d'autres sources, l'automatisation permettant de signaler les mesures que HD Hyundai pourrait prendre pour rester en avance sur le calendrier.

Les travaux de construction navale portent sur les cargaisons commerciales, les navires de guerre et les navires de surface sans pilote.

En dehors de la Corée, Alex Karp a déclaré que les ventes aux entreprises internationales n'étaient pas une priorité pour Palantir.

"Nous réussissons si bien aux États-Unis que nous devons nous engager de manière sélective à l'étranger", a-t-il déclaré.

PLUS DE DEMANDE AUX ETATS-UNIS QUE PALANTIR NE PEUT SATISFAIRE, SELON LE DIRECTEUR GENERAL

Les menaces du président américain Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane plus élevés aux pays européens qui s'opposent à son ambition d'acquérir le Groenland alimentent les craintes d'un retour aux perturbations du commerce mondial qui ont marqué une grande partie de l'année dernière.

Cette nouvelle incertitude a fait chuter les actions mardi .

Interrogé sur l'impact des préoccupations commerciales mondiales sur les activités de Palantir, Alex Karp a déclaré: "La demande pour notre produit en Amérique est plus importante que ce que nous pouvons satisfaire."

Le marché américain représentait les trois quarts des activités de Palantir au 30 septembre, avec une croissance de 77 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 883 millions de dollars.

Bien que ses ventes aux entreprises américaines aient augmenté, certaines de ses activités dans le secteur public ont placé Palantir au centre de points chauds culturels et politiques. Elle a notamment provoqué des protestations et suscité les critiques de certains anciens employés pour avoir aidé l'administration Trump dans ses mesures de répression de l'immigration et Israël lors de ses actions militaires à Gaza.

Palantir a déclaré qu'elle défendait l'Occident et les valeurs occidentales.