Palantir: signe un accord de 5 ans avec bp dans l'IA

(CercleFinance.com) - Palantir Technologies et bp ont annoncé un accord de 5 ans qui permettra l'utilisation de nouvelles capacités d'intelligence artificielle avec le logiciel AIP de Palantir.



Depuis 2014, le logiciel Palantir a été largement déployé par bp pour soutenir ses opérations de production de pétrole et de gaz, des plateformes pétrolières offshore en mer du Nord et dans le golfe du Mexique, aux champs gaziers de Khazzan à Oman.



'Au cours de cette décennie, elle a soutenu le programme de transformation numérique de bp, en mettant l'accent sur l'efficacité du système de production de pétrole et de gaz' indique le groupe.



L'accord porte désormais sur l'utlisation logiciel AIP de Palantir qui aidera bp à exploiter de manière sûre et fiable les grands modèles de langage (LLM) pour améliorer et accélérer la prise de décision humaine.



Sunjay Pandey, SVP digital delivery, bp, a déclaré : ' L'utilisation de simulations de jumeaux numériques avancés nous aide à surveiller et à optimiser en toute sécurité divers aspects du processus de production afin d'améliorer les performances opérationnelles'.





