Palantir : ses très bonnes performances ne semblent plus suffisantes

(AOF) - Palantir Technologies a relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année, mais sa valorisation étant stratosphérique, le titre est attendu en repli. Au troisième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse à 475,6 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre 143,52 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel ajusté a été multiplié par plus de 2, à 600,54 millions de dollars.

Ses revenus ont bondi de 63% à 1,18 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché. Wall Street prévoyait une croissance de "seulement" 50%.

"Les chiffres sont excellents, mais la valorisation est extrême," résume Jefferies.

Grâce à un solide troisième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle est plus optimiste sur 2025.

Palantir table désormais sur des revenus entre 4,396 et 4,4 milliards de dollars contre de 4,142 à 4,15 milliards de dollars auparavant. Le résultat opérationnel ajusté est attendu entre 2,151 et 2,155 milliards de dollars, à comparer avec une fourchette précédente de 1,912 à 1,92 milliard de dollars précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS