Palantir s'offre un contrat référence au Mexique avec l'assureur GNP Seguros

Palantir a annoncé mardi avoir étendu son contrat avec GNP Seguros (Grupo Nacional Provincial), le plus grand assureur du Mexique, un accord que le spécialiste de l'IA prédictive considère comme une étape clé de son expansion géographique.

GNP Seguros, filiale du puissant consortium mexicain Grupo BAL, utilisait jusqu'à présent de manière ciblée les algorithmes Foundry et Artificial Intelligence Platform (AIP) de Palantir dans le cadre de plusieurs projets, notamment pour détecter la fraude aux sinistres, surveiller les risques et optimiser la souscription des contrats.

Selon les termes de l'accord, l'assureur va désormais déployer ces technologies à l'ensemble de ses activités d'assurance santé, vie, automobile et dommages. Les plateformes de Palantir permettront de centraliser les données relatives aux sinistres, à la souscription, aux opérations et à la gestion des risques au sein d'une infrastructure opérationnelle commune.

Optimisation des risques et lutte antifraude

Grâce à l'intégration de ces nouveaux outils d'IA, les équipes de GNP Seguros devraient être en mesure d'identifier les anomalies dans les déclarations de sinistres, de bloquer de potentielles fraudes avant le versement d'indemnités, et de tester des modifications de tarifs de souscription en quasi-temps réel.

Le groupe basé à Miami précise qu'il s'agit de son premier client commercial d'Amérique Latine dont l'identité est publiquement divulguée. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été précisés.

Le titre Palantir était attendu en hausse d'environ 1,6% mardi en cotations électroniques à une demi-heure de l'ouverture de Wall Street.