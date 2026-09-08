Palantir s'associe à Nebius pour de l'IA souveraine

Palantir Technologies annonce un partenariat stratégique avec la société néerlandaise Nebius Group pour apporter l'infrastructure informatique native d'IA et la plateforme cloud de Nebius aux clients commerciaux de Palantir.

Dans ce cadre, Palantir a désigné Nebius comme son partenaire privilégié d'infrastructure d'IA souveraine et intégrera les terminaux de calcul et d'inférence de Nebius au sein de son périmètre d'entreprise. Ceci permettra aux clients éligibles de Palantir d'accéder à l'infrastructure cloud et d'inférence de Nebius et leur donnera ainsi le contrôle de leurs calculs, de leurs données et de leurs modèles.

Les deux entreprises travailleront également ensemble pour accélérer le déploiement de nouvelles capacités de calcul afin de servir les clients de Palantir, notamment par le biais de déploiements modulaires de centres de données sur des sites où l'alimentation électrique est déjà disponible.

Le Sovereign AI Operating System de Palantir fournit la couche d'autorisation et d'isolation qui permet aux organisations d'entraîner des modèles sur leurs propres données propriétaires, tout en conservant le contrôle de leurs calculs, de leurs modèles, de leurs données et de l'avantage que ces modèles leur apportent.

L'intégration de l'infrastructure de Nebius au sein du périmètre de Palantir ouvre cette possibilité aux organisations commerciales qui ne disposaient pas encore d'une option souveraine pour faire fonctionner leurs propres modèles sur une infrastructure de confiance.

Selon Palantir, ses clients éligibles pourront déployer des modèles ouverts sur l'infrastructure de Nebius et les adapter continuellement en utilisant leurs propres données pour leur domaine spécifique. Cela leur permettra de construire une IA capable de surpasser les modèles fermés à usage général pour leur cas d'usage particulier, tout en conservant le contrôle à la fois de leurs données et du modèle qui en résulte.