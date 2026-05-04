Palantir revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande de la part du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique après le paragraphe 4)

Palantir Technologies PLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lundi et a dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels, signe d'une demande croissante pour ses logiciels d'analyse de données de la part du gouvernement américain et de clients commerciaux.

L'utilisation croissante des outils d'intelligence artificielle dans la guerre moderne a stimulé la demande pour les plateformes logicielles développées par des entreprises telles que Palantir, qui aident les ministères de la Défense à analyser les données et à prendre des décisions de ciblage en temps réel.

Palantir prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 7,65 et 7,66 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 7,18 à 7,20 milliards de dollars.

La société a également revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires commercial aux États-Unis, le portant à plus de 3,22 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,14 milliards de dollars.

Le segment gouvernemental américain de Palantir vend des logiciels d'analyse de données et d'IA aux agences de défense et de renseignement, tandis que son activité commerciale aux États-Unis fournit des plateformes d'IA d'entreprise qui aident les sociétés à intégrer des données et à automatiser leurs décisions opérationnelles.

“Les États-Unis restent le centre, le cœur constant, de notre activité. Et cette activité est en pleine explosion”, a déclaré lundi le directeur général Alex Karp dans une lettre aux actionnaires.

Le chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 mars a dépassé l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 1,54 milliard de dollars.

La société a indiqué que son chiffre d'affaires provenant des clients commerciaux américains avait bondi de 133 % pour atteindre 595 millions de dollars, tandis que celui provenant des clients gouvernementaux américains avait augmenté de 84 % pour atteindre 687 millions de dollars.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 33 cents au premier trimestre, dépassant les estimations de 28 cents. L'action de la société a progressé de près de 1 % en séance prolongée.

Le système d'IA Maven de Palantir deviendra un programme officiel du Pentagone , a rapporté Reuters en mars, garantissant ainsi l'utilisation à long terme de la technologie de ciblage d'armes de la société par l'ensemble de l'armée américaine.

Le mois dernier, la société a décroché un contrat de 300 millions de dollars avec le ministère américain de l'Agriculture .

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,797 et 1,801 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,68 milliard de dollars.