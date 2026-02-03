 Aller au contenu principal
Palantir reprend du poil de la bête après un trimestre exceptionnel alimenté par les dépenses de défense des États-Unis
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des actions) par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Les actions de Palantir Technologies

PLTR.O ont bondi de 6,9% en début de séance mardi, les investisseurs pariant sur les outils et services d'intelligence artificielle de qualité militaire de la société après qu'elle a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, stimulée par l'augmentation des dépenses de défense des États-Unis.

Palantir, dont le siège se trouve à Denver, dans le Colorado, est en passe d'ajouter environ 24,4 milliards de dollars à sa valeur de marché au prix actuel de 158 dollars, si les gains se maintiennent. L'action a augmenté de 1 700 % au cours des trois dernières années.

La société, fondée par le milliardaire de la technologie Peter Thiel et dont l'un des premiers bailleurs de fonds est la CIA, a déclaré lundi que les recettes provenant du gouvernement américain ont bondi de 66 % au quatrième trimestre pour atteindre 570 millions de dollars, ce qui a contribué à porter le chiffre d'affaires total à 1,41 milliard de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes qui était de 1,33 milliard de dollars.

La société d'analyse de données a prévu des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre et a signalé une forte augmentation des ventes en 2026, en partie grâce aux contrats gouvernementaux.

"Les analystes de Morningstar estiment que les vents politiques favorables à la réindustrialisation et au renforcement des chaînes d'approvisionnement américaines constituent une toile de fond fertile pour les déploiements Greenfield de logiciels de Palantir qui améliorent l'efficacité.

Malgré le bond de mardi, les actions de Palantir sont en baisse de près de 17 % depuis le début de l'année, ce qui reflète les inquiétudes des investisseurs quant à l'évaluation élevée de la société. L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 131.

Selon les analystes de Jefferies, l'entreprise devra maintenir ses performances impressionnantes pour justifier son prix actuel, d'autant plus que les comparaisons de croissance future deviennent plus difficiles.

KARP DÉFEND LES OUTILS DE SURVEILLANCE DE PALANTIR

Le directeur général Alex Karp a défendu la technologie de surveillance de Palantir , en insistant sur le fait qu'elle comporte des garanties pour empêcher les gouvernements d'aller trop loin.

Il a déclaré que la société "soutenait de manière critique certaines des opérations les plus intéressantes, les plus complexes et les plus inhabituelles dans lesquelles le gouvernement américain a été impliqué", mais n'a pas précisé dans quels programmes gouvernementaux Palantir était impliqué.

Les remarques de M. Karp interviennent alors que les entreprises liées à l'agence américaine de l'immigration et des douanes (U.S. Immigration and Customs Enforcement) font l'objet d'une attention croissante de la part des politiques, du public et des investisseurs, à la suite des réactions négatives suscitées par les tactiques agressives de l'agence après deux fusillades mortelles de citoyens américains en janvier.

Ces dernières semaines, certaines entreprises ont pris leurs distances avec les contrats de l'ICE, invoquant des risques de réputation et de gouvernance, notamment la société informatique française Capgemini CAPP.PA , qui a déclaré cette semaine qu'elle vendrait son unité de services gouvernementaux aux États-Unis après avoir été confrontée à des réactions politiques, d'investisseurs et de travailleurs à propos d'un contrat de surveillance de l'ICE.

L'année dernière , Palantir a décroché un contrat avec l'ICE pour développer un logiciel de surveillance pour l'application des lois sur l'immigration, ce qui, au 3 juin, était son plus grand contrat avec l'agence parmi 46 contrats fédéraux depuis 2011.

Valeurs associées

CAPGEMINI
121,9500 EUR Euronext Paris -9,20%
PALANTIR TECHNOLOGIES
154,3838 USD NASDAQ +4,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 16:51:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

