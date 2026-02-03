Palantir reprend du poil de la bête après un trimestre exceptionnel alimenté par les dépenses de défense des États-Unis

(Mises à jour des actions) par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Les actions de Palantir Technologies

PLTR.O ont bondi de 6,9% en début de séance mardi, les investisseurs pariant sur les outils et services d'intelligence artificielle de qualité militaire de la société après qu'elle a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, stimulée par l'augmentation des dépenses de défense des États-Unis.

Palantir, dont le siège se trouve à Denver, dans le Colorado, est en passe d'ajouter environ 24,4 milliards de dollars à sa valeur de marché au prix actuel de 158 dollars, si les gains se maintiennent. L'action a augmenté de 1 700 % au cours des trois dernières années.

La société, fondée par le milliardaire de la technologie Peter Thiel et dont l'un des premiers bailleurs de fonds est la CIA, a déclaré lundi que les recettes provenant du gouvernement américain ont bondi de 66 % au quatrième trimestre pour atteindre 570 millions de dollars, ce qui a contribué à porter le chiffre d'affaires total à 1,41 milliard de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes qui était de 1,33 milliard de dollars.

La société d'analyse de données a prévu des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre et a signalé une forte augmentation des ventes en 2026, en partie grâce aux contrats gouvernementaux.

"Les analystes de Morningstar estiment que les vents politiques favorables à la réindustrialisation et au renforcement des chaînes d'approvisionnement américaines constituent une toile de fond fertile pour les déploiements Greenfield de logiciels de Palantir qui améliorent l'efficacité.

Malgré le bond de mardi, les actions de Palantir sont en baisse de près de 17 % depuis le début de l'année, ce qui reflète les inquiétudes des investisseurs quant à l'évaluation élevée de la société. L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 131.

Selon les analystes de Jefferies, l'entreprise devra maintenir ses performances impressionnantes pour justifier son prix actuel, d'autant plus que les comparaisons de croissance future deviennent plus difficiles.

KARP DÉFEND LES OUTILS DE SURVEILLANCE DE PALANTIR

Le directeur général Alex Karp a défendu la technologie de surveillance de Palantir , en insistant sur le fait qu'elle comporte des garanties pour empêcher les gouvernements d'aller trop loin.

Il a déclaré que la société "soutenait de manière critique certaines des opérations les plus intéressantes, les plus complexes et les plus inhabituelles dans lesquelles le gouvernement américain a été impliqué", mais n'a pas précisé dans quels programmes gouvernementaux Palantir était impliqué.

Les remarques de M. Karp interviennent alors que les entreprises liées à l'agence américaine de l'immigration et des douanes (U.S. Immigration and Customs Enforcement) font l'objet d'une attention croissante de la part des politiques, du public et des investisseurs, à la suite des réactions négatives suscitées par les tactiques agressives de l'agence après deux fusillades mortelles de citoyens américains en janvier.

Ces dernières semaines, certaines entreprises ont pris leurs distances avec les contrats de l'ICE, invoquant des risques de réputation et de gouvernance, notamment la société informatique française Capgemini CAPP.PA , qui a déclaré cette semaine qu'elle vendrait son unité de services gouvernementaux aux États-Unis après avoir été confrontée à des réactions politiques, d'investisseurs et de travailleurs à propos d'un contrat de surveillance de l'ICE.

L'année dernière , Palantir a décroché un contrat avec l'ICE pour développer un logiciel de surveillance pour l'application des lois sur l'immigration, ce qui, au 3 juin, était son plus grand contrat avec l'agence parmi 46 contrats fédéraux depuis 2011.