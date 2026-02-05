Stratégie énergétique: Lecornu reçoit vendredi les filières du renouvelable et du nucléaire

Sebastien Lecornu, à Paris, le 5 janvier 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Sébastien Lecornu va recevoir à Matignon vendredi les filières des énergies renouvelables et nucléaire, en amont de la possible publication ces prochains jours de la très attendue feuille de route énergétique de la France sur dix ans.

Le Premier ministre, avec le ministre de l'Économie Roland Lescure, échangera dans la matinée avec les syndicats représentant les énergies renouvelables, le Syndicat des énergies renouvelables (SER), France renouvelables (FR), et Enerplan (solaire), ainsi que le gestionnaire du réseau électrique à haute tension RTE, a précisé Matignon.

Il recevra également l'après-midi les acteurs de la filière nucléaire : le géant français de l'électricité EDF, sa filiale nucléaire Framatome, le spécialiste français de l'uranium Orano, et à nouveau RTE.

La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), feuille de route énergétique de la France jusqu'en 2035, s'achemine vers un ralentissement de l'éolien terrestre et du solaire parce que l'électrification de l'économie - un des leviers pour réduire les énergies fossiles - avance moins vite que prévu, selon le gouvernement.

Attendue depuis deux ans et demi, la sortie de ce document stratégique a été retardée en raison de divisions politiques sur le partage entre nucléaire et renouvelables, mais il devrait être dévoilé dans les prochains "jours".

Roland Lescure avait mis en avant mardi le besoin d'"investissements majeurs dans le nucléaire", avec la construction de "six nouveaux réacteurs" et dans l'éolien marin, mais avec "sans doute moins qu'initialement prévu" d'électricité solaire et éolienne terrestre.

Sébastien Lecornu avait confirmé le même jour qu'il n'y aurait cependant "pas de moratoire sur le renouvelable".

Selon M. Lescure, la France est tenue de lever le pied sur le déploiement du solaire et de l'éolien terrestre "parce qu'on électrifie moins" en France, "on consomme moins d'électricité qu'on avait prévu".

RTE avait relevé dans son bilan prévisionnel publié en décembre que la France accusait un "retard" dans la dynamique d'électrification.

Le gouvernement avait dans la foulée de ce rapport promis d'accompagner la publication de la PPE d'un "grand plan autour de l'électrification des usages" (mobilité, bâtiment, industrie), mais attendait l'adoption du budget avant d'ouvrir ce chapitre.

"C'est vraiment une question de jours" pour la PPE "et de semaines pour le plan d'électrification. On veut consulter tout le monde", avait ajouté M. Lescure.