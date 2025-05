Palantir: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Palantir fait part d'un relèvement de ses objectifs pour 2025, tablant désormais sur un EBIT ajusté entre 1,711 et 1,723 milliard de dollars, ainsi que sur des revenus entre 3,890 et 3,902 milliards.



Sur son premier trimestre 2025, l'éditeur de logiciels basé à Denver a engrangé un BPA ajusté de 0,13 dollar et un EBIT ajusté de 390,7 millions, soit une marge de 44% pour des revenus en croissance de 39% à près de 883,9 millions de dollars.



'Nous sommes au milieu d'un changement tectonique dans l'adoption de nos logiciels', commente son CEO Alexander C Karp, pointant un bond de 71% des revenus commerciaux aux États-Unis à un taux annuel d'un milliard de dollars.



'Nous fournissons le système d'exploitation de l'entreprise moderne à l'ère de l'IA', poursuit-il, anticipant maintenant pour l'ensemble de l'année, une croissance de 36% pour les revenus totaux et de 68% pour les revenus commerciaux aux États-Unis.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES 123,7700 USD NASDAQ 0,00%