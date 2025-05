Alstom: deux changements au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Alstom annonce une série de changements dans son équipe de direction dans le but de s'adapter aux besoins de son activité et continuer à positionner le Groupe sur la voie du succès.



Ainsi, à compter du 1er juin 2025, Andrew DeLeone sera nommé Président de la région Europe. Il succédera ainsi à Gian Luca Erbacci qui a décidé de prendre sa retraite après une brillante carrière chez Alstom.



Alstom rappelle que depuis janvier 2021, Andrew DeLeone est Président de la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale.



Par ailleurs, Martin Vaujour est nommé Président de la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale) et deviendra membre du Comité Exécutif d'Alstom.



Depuis 2021, il est responsable des fusions-acquisitions et des relations avec les investisseurs, après avoir rejoint le siège du groupe en mars 2020 pour gérer le processus de remédiation après l'acquisition de Bombardier Transport.





Valeurs associées ALSTOM 21,680 EUR Euronext Paris +0,70%