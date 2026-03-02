Palantir rejoint le rallye des valeurs de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de Palantir PLTR.O , fournisseur d'outils et de services d'intelligence artificielle de qualité militaire, font un bond de 4,5 % à 143,14 $ ** L'action grimpe parallèlement à un rallye plus large des entreprises de défense américaines, alors que la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran s'étend

** L'indice S&P 500 Aerospace and Defense .SPLRCAERO augmente de 1,3% ** Le mois dernier, PLTR a déclaré que les revenus provenant du gouvernement américain ont bondi de 66 % pour atteindre 570 millions de dollars au quatrième trimestre, contribuant à porter les ventes totales à 1,41 milliard de dollars

** PLTR a augmenté de 62% au cours des 12 derniers mois, contre 50% pour SPLRCAERO