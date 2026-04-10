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Palantir recule en Bourse malgré le soutien affiché de Trump
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 18:42

Le groupe spécialisé dans l'analyse de données subit une baisse marquée de son action. Les tensions géopolitiques et les évolutions du marché de l'IA pèsent sur la valeur.

L'action Palantir a reculé d'environ 14% sur la semaine, malgré un soutien public de Donald Trump, qui a salué l'efficacité des technologies du groupe dans les opérations militaires américaines. L'entreprise fournit des outils d'analyse basés sur l'intelligence artificielle, utilisés notamment pour identifier des cibles dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Cette proximité avec les institutions publiques constitue un pilier de son modèle, avec plus de la moitié de ses revenus américains issus de contrats gouvernementaux.

Cependant, le titre est pénalisé par un mouvement de repli plus large sur les valeurs technologiques, alimenté par les inquiétudes liées aux avancées récentes dans l'intelligence artificielle. Le lancement du modèle Mythos par Anthropic, perçu comme potentiellement disruptif, a ravivé les craintes d'une remise en cause des acteurs établis du logiciel, y compris Palantir.

Dans ce contexte, les interrogations sur la valorisation du groupe se renforcent. Certains investisseurs, dont le vendeur à découvert Michael Burry, jugent son cours excessif par rapport à ses fondamentaux. Entre dépendance aux contrats publics, concurrence technologique et environnement géopolitique incertain, Palantir évolue dans un cadre de plus en plus complexe.

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PALANTIR TECHNOLOGIES
127,0900 USD NASDAQ -2,61%
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