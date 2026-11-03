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Palantir publie des prévisions de chiffre d'affaires optimistes, mais son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 10:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de Palantir Technologies

PLTR.O , fournisseur de logiciels d'analyse de données, recule de 6 % à 167,65 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d’affaires supérieur aux estimations des analystes pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, misant sur une demande soutenue pour ses logiciels d’analyse de données de la part du gouvernement américain et de ses clients commerciaux

** J.P. Morgan estime que la société a mis au point une plateforme d’IA de premier plan qui aide ses clients commerciaux et gouvernementaux à améliorer leurs opérations en intégrant l’IA, des logiciels et des flux de travail

** “La demande pour la plateforme de transformation basée sur l’IA de la société (et pour Sovereign AI) s’accélère, et nous n’en sommes qu’aux “débuts” de l’adoption de Sovereign AI” – société de courtage

** PLTR prévoit un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 2,649 milliards et 2,653 milliards de dollars, supérieur à l’estimation de 2,46 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** 36 analystes recommandent en moyenne d’“acheter” le titre; le cours-cible médian est de 230 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 0,33 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 10:22:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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