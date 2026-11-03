Palantir publie des prévisions de chiffre d'affaires optimistes, mais son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de Palantir Technologies

PLTR.O , fournisseur de logiciels d'analyse de données, recule de 6 % à 167,65 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d’affaires supérieur aux estimations des analystes pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, misant sur une demande soutenue pour ses logiciels d’analyse de données de la part du gouvernement américain et de ses clients commerciaux

** J.P. Morgan estime que la société a mis au point une plateforme d’IA de premier plan qui aide ses clients commerciaux et gouvernementaux à améliorer leurs opérations en intégrant l’IA, des logiciels et des flux de travail

** “La demande pour la plateforme de transformation basée sur l’IA de la société (et pour Sovereign AI) s’accélère, et nous n’en sommes qu’aux “débuts” de l’adoption de Sovereign AI” – société de courtage

** PLTR prévoit un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 2,649 milliards et 2,653 milliards de dollars, supérieur à l’estimation de 2,46 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** 36 analystes recommandent en moyenne d’“acheter” le titre; le cours-cible médian est de 230 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 0,33 % depuis le début de l'année