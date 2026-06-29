Palantir et Nvidia s'allient pour déployer des modèles d'IA souverains

Palantir Technologies a annoncé un partenariat stratégique avec Nvidia afin de proposer une plateforme permettant de déployer les modèles ouverts NVIDIA Nemotron dans des environnements souverains, en priorité pour les agences gouvernementales américaines et les infrastructures critiques. La solution combine les plateformes AIP, Foundry, Ontology et Apollo de Palantir avec l'écosystème d'intelligence artificielle de Nvidia afin de permettre l'entraînement et le déploiement de modèles ouverts tout en conservant un contrôle strict sur les données, la propriété intellectuelle et les systèmes d'IA.

L'offre met l'accent sur des exigences de sécurité et de conformité adaptées aux environnements sensibles. Elle intègre notamment des mécanismes d'autorisation explicite des données, d'isolation des clients, de portabilité des données, de droit à l'effacement et de traçabilité complète. Grâce à une boucle de retour exploitant les données d'utilisation et les évaluations des utilisateurs, les modèles peuvent être continuellement affinés afin d'améliorer leurs performances sur des missions et des tâches opérationnelles spécifiques.

Cette initiative permettra aux administrations et aux entreprises opérant dans des secteurs critiques de développer et d'adapter leurs propres modèles d'IA tout en conservant leur souveraineté technologique. Le partenariat couvre l'ingénierie de déploiement dans des environnements classifiés ou isolés, l'optimisation des modèles pour des usages opérationnels, leur entraînement à partir de données propriétaires ainsi que leur mise en production via NVIDIA AI Enterprise et les microservices NVIDIA NIM. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de l'architecture de référence "Sovereign AI Operating System" déjà développée conjointement par Palantir et Nvidia.