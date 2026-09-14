Palantir et Nvidia restreignent leur utilisation de modèles d'IA par crainte de fuites de données, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

De grandes entreprises technologiques, notamment Palantir Technologies PLTR.O , Nvidia

NVDA.O et Booz Allen Hamilton BAH.N , pourraient restreindre ou cesser d’utiliser des modèles d’IA avancés à moins qu’Anthropic et OpenAI ne garantissent qu’elles ne feront pas un usage abusif de leur propriété intellectuelle, a rapporté lundi le site The Information.

Microsoft MSFT.O , quant à lui, tire parti de ces inquiétudes en proposant des environnements cloud isolés et ses propres offres d’IA pour attirer des clients, selon cet article qui cite des sources proches du dossier.

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme de développement des modèles de pointe, avertissant que leurs capacités progressaient plus vite que les chercheurs ne pouvaient les comprendre ou les contrôler — une position rapidement soutenue par le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et par Elon Musk.

Anthropic a essuyé des critiques de la part de ses clients après qu’un changement de politique intervenu en juin concernant son modèle Fable a donné à l’entreprise le droit de conserver les journaux d’utilisation pendant 30 jours afin de se prémunir contre des « attaques complexes et inédites », selon le rapport.

OpenAI a fait l’objet d’une attention similaire suite à des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait entraîné des modèles à partir de données d’utilisateurs pour aider à résoudre un problème mathématique, précise l’article.

Palantir, Nvidia, Booz Allen, Anthropic et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Palantir a insisté auprès d’Anthropic pour que celle-ci fournisse des garanties irrévocables de non-conservation des données avant de rendre ses modèles disponibles via le logiciel de Palantir, indique le rapport, citant une source proche des discussions.

Nvidia limite l’utilisation d’Anthropic à des tâches moins sensibles et s’appuie sur ses propres modèles Nemotron pour ses travaux internes, tandis que Booz Allen a interdit à ses employés d’utiliser le modèle commercial d’Anthropic pour des travaux propriétaires en matière de cybersécurité, précise le rapport.

Les deux laboratoires d'IA affirment qu'ils n'entraînent pas leurs modèles sur les données des clients par défaut, à moins que les entreprises n'y consentent, bien qu'ils collectent des métadonnées anonymisées pour améliorer leurs produits, ajoute le rapport.