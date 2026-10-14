Palantir et la mairie de Londres parviennent à un accord dans le cadre d'un litige concernant un contrat avec la police britannique

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La société technologique américaine Palantir PLTR.O et le bureau du maire de Londres, Sadiq Khan, ont réglé le litige intenté par Palantir concernant la décision de bloquer un contrat de 50 millions de livres sterling (66 millions de dollars) conclu avec la police de Londres, ont annoncé mercredi les deux parties.

Palantir avait conclu un contrat de deux ans avec la police métropolitaine (Met) afin d’utiliser ses systèmes d’intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches et analyser des éléments de preuve.

Mais le bureau du maire a refusé d’approuver l’accord, faisant savoir à la police métropolitaine qu’elle n’avait pas organisé d’appel d’offres ouvert pour ce contrat. Selon certaines informations, un porte-parole de Sadiq Khan aurait également exprimé des inquiétudes quant au fait que Palantir ne correspondait pas aux « valeurs de Londres ».

La fourniture par Palantir de logiciels à l’armée américaine et aux services d’immigration, ainsi que les opinions politiques de son cofondateur milliardaire Peter Thiel, ont fait l'objet d'un examen alors que les gouvernements européens se montrent de plus en plus méfiants face à la dépendance vis-à-vis des plateformes technologiques américaines.

L’entreprise avait contesté la décision de bloquer le contrat avec la police métropolitaine, mais Palantir et le Bureau du maire chargé de la police et de la criminalité (MOPAC) ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils avaient résolu le litige et « retiré leurs allégations l’un contre l’autre ».

La décision du MOPAC de ne pas conclure le contrat « ne reposait pas sur les valeurs ou l’éthique de Palantir, ni sur des informations plus générales concernant l’entreprise », précise le communiqué.

Il ajoute que le MOPAC « n’a pas, et n’a jamais eu, de politique consistant à ne pas passer de contrat avec Palantir » et que celle-ci est la bienvenue pour participer à tout processus d’appel d’offres.

Cet accord intervient alors que le Royaume-Uni mène actuellement un examen d’un contrat de 330 millions de livres sterling conclu entre le Service national de santé (NHS) et Palantir, tandis qu’une commission parlementaire a estimé que l’entreprise présentait un « décalage manifeste par rapport aux valeurs britanniques » et a recommandé de recourir à une clause de résiliation, une suggestion que le directeur général britannique de Palantir, Louis Mosley, a qualifiée d’« irresponsable ».

(1 dollar = 0,7584 livre sterling)