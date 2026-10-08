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Palantir en hausse alors que Goldman Sachs se montre optimiste
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 16:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action PLTR.O de Palantir Technologies, fournisseur de logiciels d'analyse de données, a progressé de 3,7 % à 201,26 dollars en début de séance jeudi, après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation de “neutre” à “acheter”.

** La société de courtage fixe son objectif de cours à 230 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 18 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Selon Goldman, les principales conclusions tirées de récentes discussions avec les acteurs du secteur suggèrent que le titre s’apprête à connaître une nouvelle phase de surperformance jusqu’en 2027

** Le marché potentiel total de PLTR "pourrait être sur le point de connaître un nouveau changement radical en termes de profondeur", compte tenu de la transition vers l’IA souveraine, des applications sur mesure et de sa nouvelle stratégie de verticalisation, selon Goldman

** La société de courtage note que, le titre ayant sous-performé en 2026, il se négocie avec une décote par rapport à ses pairs de croissance en termes de ratio EV/FCF

** Avec la hausse de jeudi, l’action PLTR affiche une progression d’environ 13 % depuis le début de l’année, restant en deçà de la hausse de 18 % de l’indice Nasdaq .IXIC ; le titre se situe actuellement à environ 3 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 207,52 dollars atteint le 3 novembre 2025

** Sur les 33 courtiers couvrant le titre, 24 lui attribuent la note “achat fort” ou “achat”, 7 la note “conserver”, tandis que 2 recommandent “vendre” ou “vente forte”, selon les données de LSEG

** Le cours cible médian s'établit à 212,50 dollars, contre 195 dollars il y a trois mois

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 16:18:53.

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