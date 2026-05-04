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Palantir en forte croissance et relève ses prévisions annuelles
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 22:39

Le spécialiste de l'analyse de données affiche des résultats record au premier trimestre, soutenus par une expansion rapide de ses activités publiques et privées.

Palantir a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars contre 1,54 milliard anticipés, et un bénéfice ajusté par action de 0,33 dollar, au-dessus des 0,28 dollar prévus. Les revenus ont bondi de 85% sur un an, marquant la croissance la plus rapide depuis l'introduction en Bourse du groupe en 2020. Le bénéfice net a dépassé 870,5 millions de dollars, soit plus de quatre fois son niveau de l'année précédente. Le titre affiche une légère hausse (environ 1%) dans les échanges prolongés.

Cette dynamique est portée par une forte demande, notamment du côté des administrations américaines, dont les revenus ont progressé de 84% à 687 millions de dollars. Le groupe bénéficie de contrats d'envergure, dont un accord pouvant atteindre 10 milliards de dollars avec l'armée américaine. Dans le secteur privé, l'activité aux États-Unis a également connu une forte expansion, avec une hausse de 133% à 595 millions de dollars, soutenue par des contrats avec des groupes comme Airbus, GE Aerospace ou Stellantis.

Fort de ces performances, Palantir a relevé ses prévisions pour 2026, anticipant un chiffre d'affaires compris entre 7,65 et 7,66 milliards de dollars, soit une croissance de 71%. Le groupe prévoit également un flux de trésorerie disponible ajusté entre 4,2 et 4,4 milliards de dollars. Malgré ces résultats, le titre reste en recul depuis le début de l'année, dans un contexte de prudence sur les valeurs technologiques, alors que l'entreprise met en avant son positionnement axé sur des applications concrètes de l'intelligence artificielle.

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PALANTIR TECHNOLOGIES
146,0300 USD NASDAQ +1,36%
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