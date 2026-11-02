Palantir dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre grâce à une forte demande en logiciels d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Palantir Technologies PLTR.O a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la forte demande du gouvernement américain et de ses clients commerciaux pour ses logiciels d'analyse de données basés sur l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires de la société a progressé d'environ 96% pour atteindre 2,31 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Nous avons pratiquement doublé l'ensemble de notre activité depuis le même trimestre de l'année dernière”, a déclaré le directeur général Alex Karp dans une lettre adressée aux actionnaires.

La demande pour les logiciels de Palantir, qui intègrent et analysent des données provenant de multiples sources, est en hausse, les clients cherchant à exercer un contrôle accru sur leurs données et leurs modèles d’IA afin de protéger leurs informations sensibles et de conserver leur avantage concurrentiel.