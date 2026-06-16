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Palantir confirme son contrat de long terme avec la DGSI
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 13:35

Réagissant à des annonces faites ce matin par le Premier ministre français, Palantir Technologies confirme que le contrat de long terme qui le lie à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), renouvelé fin 2025 pour plusieurs années, demeure pleinement en vigueur.

"Depuis plus de dix ans, Palantir accompagne la DGSI dans l'accomplissement de ses missions au service de la sécurité nationale. Cette coopération se poursuit dans le cadre des engagements contractuels en cours et dans le respect des exigences les plus élevées en matière de sécurité, de protection des données, de conformité réglementaire et de transparence", affirme le groupe américain de logiciels.

Palantir ajoute "partager l'ambition des autorités françaises de renforcer les capacités technologiques nationales et européennes dans les domaines stratégiques de la sécurité, du renseignement et de la défense", et affirme qu'il "continuera à soutenir le gouvernement français partout où ses solutions sont nécessaires".

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