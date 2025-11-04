 Aller au contenu principal
CAC 40
8 060,86
-0,60%
Palantir chute avec le refroidissement de l'engouement pour l'IA
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:39

Palantir Technologies PLTR.O chute de 8,5% à l'ouverture de la Bourse de New York mardi, la dernière publication trimestrielle du groupe n'ayant pas permis de soutenir la progression record de l'action, qui est en passe d'enregistrer sa pire journée sur les marchés depuis la mi-août.

Le groupe de services et d'édition logicielle, dont la capitalisation a plus que doublé cette année, a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, l'adoption rapide des services d'intelligence artificielle (IA) ayant stimulé la demande.

Les indices américains ont touché des records historiques la semaine dernière après les résultats de plusieurs géants technologiques, portés par l'engouement sur l'IA.

Cependant, des doutes quant à la nature circulaire des dépenses et à la monétisation de la technologie ont refait surface, poussant les investisseurs à revoir leurs positions.

"Le marché a progressé comme le justifiait le niveau des bénéfices, mais à un moment donné... il semblait se positionner pour un recul lié à l'aversion au risque, même en cas de déception minime", selon Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments, à propos du recul du marché et des résultats de Palantir.

Les grandes entreprises technologiques ont également reflué mardi à l'ouverture, Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O perdant entre 1,46% et 2,15% vers 14h34 GMT.

Selon les analystes de Jefferies, la dépendance continue de Palantir à l'égard d'un modèle axé sur les services et son intention de réduire ses effectifs commerciaux soulèvent des inquiétudes quant à la durabilité de sa croissance et à sa capacité à répondre à la demande.

Ils soulignent un ratio risque/récompense défavorable car la valorisation actuelle est sensible à toute baisse de l'engouement pour l'IA.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Zaheer Kachwala, Kanchana Chakravarty, Twesha Dikshit, Purvi Agarwal et Johann M Cherian à Bangalore et Danilo Masoni à Milan, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALPHABET-A
280,0500 USD NASDAQ -1,29%
AMAZON.COM
253,4400 USD NASDAQ -0,22%
MICROSOFT
514,2300 USD NASDAQ -0,54%
NVIDIA
202,3201 USD NASDAQ -2,20%
PALANTIR TECHNOLOGIES
194,7200 USD NASDAQ -2,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 15:39:14.

