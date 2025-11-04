 Aller au contenu principal
Palantir chute avec le refroidissement de l'engouement pour l'IA
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:47

Le logo de Palantir est visible sur cette illustration

Le logo de Palantir est visible sur cette illustration

Palantir Technologies chute de 8,5% à l'ouverture de la Bourse de New York mardi, la dernière publication trimestrielle du groupe n'ayant pas permis de soutenir la progression record de l'action, qui est en passe d'enregistrer sa pire journée sur les marchés depuis la mi-août.

Le groupe de services et d'édition logicielle, dont la capitalisation a plus que doublé cette année, a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, l'adoption rapide des services d'intelligence artificielle (IA) ayant stimulé la demande.

Les indices américains ont touché des records historiques la semaine dernière après les résultats de plusieurs géants technologiques, portés par l'engouement sur l'IA.

Cependant, des doutes quant à la nature circulaire des dépenses et à la monétisation de la technologie ont refait surface, poussant les investisseurs à revoir leurs positions.

"Le marché a progressé comme le justifiait le niveau des bénéfices, mais à un moment donné... il semblait se positionner pour un recul lié à l'aversion au risque, même en cas de déception minime", selon Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments, à propos du recul du marché et des résultats de Palantir.

Les grandes entreprises technologiques ont également reflué mardi à l'ouverture, Nvidia, Alphabet et Amazon.com perdant entre 1,46% et 2,15% vers 14h34 GMT.

Selon les analystes de Jefferies, la dépendance continue de Palantir à l'égard d'un modèle axé sur les services et son intention de réduire ses effectifs commerciaux soulèvent des inquiétudes quant à la durabilité de sa croissance et à sa capacité à répondre à la demande.

Ils soulignent un ratio risque/récompense défavorable car la valorisation actuelle est sensible à toute baisse de l'engouement pour l'IA.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Zaheer Kachwala, Kanchana Chakravarty, Twesha Dikshit, Purvi Agarwal et Johann M Cherian à Bangalore et Danilo Masoni à Milan, édité par Blandine Hénault)

