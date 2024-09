Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Palantir: bientôt sur l'indice S&P 500, le titre brille information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Palantir va intégrer l'indice S&P 500 à compter du lundi 23 septembre, une étape importante pour le spécialiste de l'analyse prédictive dont le cours de Bourse s'est déjà envolé de 95% cette année.



Avec le gain de plus de 10% qu'il affiche ce lundi, la capitalisation boursière du concepteur de logiciels pour la transformation digitale et la gestion des données dépasse désormais à 75 milliards de dollars.



S&P Dow Jones Indices a annoncé vendredi soir que Palantir ferait son entrée au sein de l'indice de référence des gérants américains aux côtés de Dell et d'Erie Indemnity en remplacement d'American Airlines, Etsy et Bio-Rad.



D'après les analystes de Wedbush Securities, cette entrée dans l'indice S&P va constitue un moment charnière pour l'entreprise, qui va ainsi pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de sa croissance.



'C'est une annonce que ceux qui ont investi dans Palantir attendaient avec impatience depuis plus d'un an sur fond d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise', rappelle Dan Ives, l'analyste en charge des valeurs technologiques chez le broker américain.



'Nous pensons que beaucoup des investisseurs les plus sceptiques sur le dossier ont sous-estimé la capacité de la société à dégager des bénéfices et à générer du cash avec comme éléments porteurs ses offres dans l'IA (AIP) et à destination des entreprises', ajoute le spécialiste.



Wedbush maintient ainsi son opinion 'surperformance' sur la valeur avec un objectif de cours de 38 dollars.



A noter que Palantir Technologies a annoncé ce matin avoir conclu avec le géant énergétique britannique bp un partenariat stratégique portant sur la fourniture de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA.





