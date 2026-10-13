PainChek atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois grâce à l'adoption croissante de l'accord avec Sabra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 octobre - ** L'action de la société australienne PainChek
PCK.AX a progressé de 41,4% pour atteindre 0,140 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 4 juin
** Le titre a enregistré sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 14 avril
** La société de technologies médicales annonce une adoption commerciale accrue dans le cadre de son contrat-cadre de services conclu avec Sabra Health Care REIT SBRA.O
** Cette expansion étend la présence de Sabra à 23 communautés américaines réparties entre cinq opérateurs
** Environ 1,1 million d’actions ont changé de mains, soit près de 9,7 fois la moyenne sur 30 jours
** Le titre PCK affiche une baisse de 63,8% depuis le début de l’année
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