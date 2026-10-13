information fournie par Reuters • 13/10/2026 à 04:22

PainChek atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois grâce à l'adoption croissante de l'accord avec Sabra

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13 octobre - ** L'action de la société australienne PainChek

PCK.AX a progressé de 41,4% pour atteindre 0,140 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 4 juin

** Le titre a enregistré sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 14 avril

** La société de technologies médicales annonce une adoption commerciale accrue dans le cadre de son contrat-cadre de services conclu avec Sabra Health Care REIT SBRA.O

** Cette expansion étend la présence de Sabra à 23 communautés américaines réparties entre cinq opérateurs

** Environ 1,1 million d’actions ont changé de mains, soit près de 9,7 fois la moyenne sur 30 jours

** Le titre PCK affiche une baisse de 63,8% depuis le début de l’année