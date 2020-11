Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paiements: L'italien Nexi veut fusionner avec Nets Reuters • 02/11/2020 à 10:05









PAIEMENTS: L'ITALIEN NEXI VEUT FUSIONNER AVEC NETS MILAN (Reuters) - Nexi, spécialiste italien des paiements, a annoncé lundi l'ouverture de négociations exclusives avec son concurrent Nets, basé au Danemark, en vue d'une fusion. Reuters a rapporté vendredi que Nexi était en lice pour racheter Nets dans le cadre d'une opération d'environ 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) après avoir écarté la concurrence de son rival américain Global Payments. Nexi a déclaré qu'une fusion avec Nets consisterait en une opération intégralement en actions basée sur les mêmes multiples de bénéfice brut des deux groupes en 2020. La période de négociations exclusives court sur 10 jours. (Elisa Anzolin; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

