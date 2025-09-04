PagerDuty chute après une révision à la baisse des prévisions annuelles

4 septembre - ** Les actions de la société de logiciels PagerDuty PD.N chutent de 3,1 % à 15,1 $ en pré-commercialisation

** PD réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 à 493 millions de dollars - 497 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes de 493 millions de dollars - 499 millions de dollars

** Baird déclare que "la société continue d'observer des niveaux élevés de désabonnement et de déclassement des clients, ce qui ajoute de la pression aux taux de rétention nets"; réduit les prévisions à 16 $ contre 18 $

** La prudence est de mise en ce qui concerne les vents contraires de la tarification basée sur l'utilisateur pour le produit, mais la tarification dans son ensemble est encourageante - RBC

** RBC réduit les prévisions à 18 $ contre 20 $

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 30 cents pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 21 cents - données compilées par LSEG

** La société annonce un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars - dépôt auprès de la SEC

** Six courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; leur prévision médiane est de 18 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14,6 % depuis le début de l'année